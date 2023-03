Hessische Linke wollen Landtagswahlprogramm beschließen

Das Logo der Linken ist bei einem Parteitag an einem Mikrophon angebracht. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die hessischen Linken kommen am Samstag (10.00 Uhr) in Wetzlar zu einem außerordentlichen Landesparteitag zusammen. Dabei wollen die Delegierten das Landtagswahlprogramm der Partei beraten und beschließen. Linken-Chefin Janine Wissler wird ein Grußwort bei dem Parteitag sprechen.

Wiesbaden - In den Wahlkampf für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober dieses Jahres wollen die hessischen Linken mit Elisabeth Kula und Jan Schalauske an der Spitze ziehen. Der Landesvorstand hatte die beiden Fraktionsvorsitzenden im Landtag einstimmig gebeten, sich bei einem Parteitag am 22. April in Flörsheim am Main als Spitzenkandidat und -kandidatin zur Verfügung zu stellen. Beim Parteitag stellen die beiden am Mittag das Landtagswahlprogramm vor.

Nach jüngsten Umfragewerten vom Oktober 2022 gilt als unsicher, ob die Linken den Wiedereinzug in den hessischen Landtag schaffen. Laut dem „Hessentrend“ des Hessischen Rundfunks kam die Partei seinerzeit auf einen Wert von 3 Prozent der Stimmen, das war im Vergleich zum „Hessentrend“ vom März vergangenen Jahres ein Rückgang von zwei Prozentpunkten. Derzeit sitzen neun Linke-Abgeordnete im hessischen Parlament, bei der vorangegangenen Landtagswahl im Jahr 2018 hatte die Partei 6,3 Prozent der Wählerstimmen erreicht. dpa