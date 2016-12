Hessische Polizei rüstetet nach Terroranschlägen auf

Rund 51 Millionen Euro Ausgaben

Wiesbaden - Bessere Maschinenpistolen und sicherere Schutzwesten, Erste-Hilfe-Sets und Brandschutzhauben - die Polizei kauft 2017 neue Ausrüstung. Das meiste war schon vor dem Berliner Attentat geplant.

Nach den Terroranschlägen im Jahr 2016 investiert Hessen in seine Polizei. Rund 51 Millionen Euro sollen kommendes Jahr unter anderem in Waffen, Schutzbekleidung und sonstige Ausstattung fließen, wie das Innenministerium in Wiesbaden auf Anfrage mitteilte. Das seien über neun Millionen Euro mehr als 2016. "Als unmittelbare Reaktion auf die Anschläge in unseren europäischen Nachbarländern wurde die hessische Polizei im Frühjahr mit 850 Schutzpaketen ausgerüstet", sagte Innenminister Peter Beuth (CDU). Sie bestehen aus sogenannten "ballistischen" Schutzhelmen und -platten, die Beamte auch vor Schüssen aus Gewehren schützen sollen. Dazu kamen Splitterschutzbrillen und Erste-Hilfe-Sets für die Erstversorgung von Schussverletzungen. Auch zwei speziell geschützte Fahrzeuge seien angeschafft worden.

Die mehr als 50 Millionen Euro, die für 2017 zur Verfügung stehen, werden nicht komplett für neue Ausrüstung ausgegeben. Viele Millionen fließen auch in die Ausstattung der Dienstzimmer, Digitalfunk oder Telekommunikationsüberwachung. In neue Ausrüstung werden laut Ministerium gut zehn Millionen Euro investiert. Damit soll unter anderem eine neue Maschinenpistole beschafft werden. Die europaweite Ausschreibung für ein Modell "mit verbesserter Zieloptik" laufe, hieß es in Wiesbaden. Neue Schutzwesten sollen Beamte auch vor Stichen und Schnitten im Halsbereich schützen. Außerdem sollen im nächsten Jahr 10 000 Brandschutzhauben angeschafft werden. "Die Ausstattung der Polizei wird fortlaufend überprüft und am technischen Fortschritt ausgerichtet modernisiert", heißt es in Wiesbaden. "In Anbetracht der wiederholten terroristischen Anschläge wurde nicht nur das taktische Vorgehen der Polizei angepasst, sondern auch die Schutzausstattung der Einsatzkräfte nochmals optimiert." (dpa)