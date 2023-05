Hessische Polizisten im vergangenen Jahr häufiger krank

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Hessens Polizisten waren im Jahr 2022 im Schnitt häufiger krank als in den Jahren zuvor. Wie das Hessische Innenministerium am Freitag mitteilte, sei der Grund dafür auch ein Nachholeffekt der Corona-Pandemie verbunden mit einem starken Anstieg von Atemwegsinfekten nach Aufhebung der Kontaktbeschränkungen und der Maskenpflicht.

Wiesbaden - Im vergangenen Jahr fehlten hessische Polizeibeamtinnen und -beamte demnach im Durchschnitt an 31,3 Tagen, während es in der Pandemiezeit deutlich niedrigere Werte mit 24,3 Tage in 2021 und rund 25,0 Tagen in 2020 gab. Aber auch vor Corona waren die Krankheitstage niedriger als im vergangenen Jahr (2019: 26,8; 2018: 27,5).

Mittlerweile könnten die Fehltage durch Mehreinstellungen besser kompensiert werden als in der Vergangenheit, teilte das Innenministerium mit. So sorgen derzeit mehr als 15.500 Polizisten für Hessens Sicherheit, 1400 Beamte mehr als noch in 2018. dpa