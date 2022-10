Hessisches Pokal-Derby: Frankfurt empfängt Darmstadt

Torhüter Kevin Trapp (l-r), Jesper Lindström, Timothy Chandler, Sebastian Rode und Jens Grahl jubeln mit den Fans. © Marius Becker/dpa

Im DFB-Pokal kommt es im Achtelfinale zu einem hessischen Derby. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt empfängt in der Runde der letzten 16 den SV Darmstadt 98. Dies ergab die Auslosung in Dortmund am Sonntagabend. Obwohl die Eintracht der Bundesligist ist, genießt die Elf von Cheftrainer Oliver Glasner Heimrecht. Für das Achtelfinale gibt es diesmal vier Termine:

Dortmund - Gespielt wird am 31. Januar, 1. Februar, 7. Februar und 8. Februar. Frankfurt setzte sich unter der Woche bei Oberligist Stuttgarter Kickers durch. Darmstadt bezwang zuhause Bundesligist Borussia Mönchengladbach. dpa