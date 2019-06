War es Brandstiftung? – Millionenschaden nach Brand in Kindergarten

Verheerender Brand in Mittelhessen: Ein Kindergarten in Heuchelheim wird durch ein Feuer zerstört. Es entsteht ein Millionenschaden. War es Brandstiftung?

Update, 10. Juni, 16.08 Uhr: Laut Angaben der Polizei könnte es sich bei dem Brand in dem Kindergarten Rappelkiste in Heuchelheim um Brandstiftung handeln. Denn laut ersten Hinweisen soll das Feuer an verschiedenen Stellen außerhalb des Kindergartens entstanden sein. Am Dienstag werden die Ermittler nach der Ursache des Feuers suchen.

Update, 10. Juni, 8.38 Uhr: Bei einem Brand in einem mittelhessischen Kindergarten ist ein Millionenschaden entstanden. Der Kindergarten in Heuchelheim (Kreis Gießen) brannte nach Polizeiangaben fast vollständig aus und ist nicht mehr nutzbar. Personen befanden sich zur Brandzeit nicht in dem Gebäude. Das Feuer war laut Polizei am Sonntagabend nach mehreren Stunden gelöscht. Die Schadenshöhe wird auf mindestens vier Millionen Euro beziffert.

Erstmeldung vom 9. Juni, 19.47 Uhr: Heuchelheim - Alarm in Heuchelheim: Der Kindergarten der Gemeinde bei Gießen steht am Sonntagnachmittag in Flammen. Als die Feuerwehr gegen 15:40 Uhr am Gebäude eintrifft, brennt die Einrichtung lichterloh. Zum Glück ist der Kindergarten wegen des Wochenendes derzeit geschlossen, so dass keine Kinder zu Schaden kamen.

Gegen 18 Uhr hat die Feuerwehr schließlich den Brand unter Kontrolle. Ein beträchtlicher Teil des Gebäudes sei nicht mehr zu retten, sagt ein Sprecher. Der Sachschaden sei enorm, die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Zum Brand berichtet auch die Gießener Allgemeine*.

red/dpa

