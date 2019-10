Täter nach Brand von Kita Rappelkiste in Heuchelheim offenbar ermittelt

So sah die "Rappelkiste" nach dem Feuer aus. Die Ruine ist mittlerweile abgerissen. (Archiv-Foto: srs)

Gut vier Monate nach dem Brand der Kindertagesstätte Rappelkiste Heuchelheim scheinen die Täter ermittelt: Zwei 15-Jährige sollen für das Feuer verantwortlich sein.

Heuchelheim - Mittlerweile scheint klar, wer für den Brand der Heuchelheimer Kindertagesstätte "Rappelkiste" verantwortlich ist. Es handelt sich um zwei 15-jährige Jungs, die sich gemeinsam mit weiteren Jugendlichen am Pfingstwochenende auf dem Gelände der Kita aufgehalten haben.

Die beiden Jugendlichen sind nach Informationen aus Behördenkreisen wohl weitgehend geständig. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen noch.

Heuchelheim: Kita Rappelkiste weitgehend ausgebrannt

Beim Zündeln geriet vermutlich ein Mülleimer in Brand, die Flammen fraßen sich schnell an der Wandverkleidung bis unters Dach der Kita hoch, die weitgehend ausbrannte. Löschversuche der Jugendlichen schlugen fehl.

Durch das Feuer waren mehrere Kita-Gruppen quasi über Nacht obdachlos geworden. Die Kinder werden jetzt vorübergehend im alten Kindergarten in Kinzenbach und in Räumen der Evangelischen Gemeinschaft am Akazienweg betreut.

Derzeit laufen die Arbeiten, um das frühere "Dormiente"-Gebäude zur Kita auf Zeit umzubauen. Dort soll die Rappelkiste wieder als Einheit einziehen, bis klar ist, wie der Wiederaufbau aussehen wird.