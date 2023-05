Hildegard Knef bis Roy Black: Schlagergottesdienste auf LGS

Blick auf das Landesgartenschaugelände in Fulda. Am Sonntag gibt es auf der Ausstellung einen Schlagergottesdienst der evangelischen Kirche. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

„Für mich soll's rote Rosen regnen“ oder „Schön ist es auf der Welt zu sein“ - wer kennt nicht diese alten Schlager von Hildegard Knef, Roy Black und Anita? Diese und andere bekannte Lieder stehen im Mittelpunkt eines Schlagergottesdienstes, den die evangelische Kirche an diesem Sonntag (12.00 Uhr) auf der Landesgartenschau (LGS) in Fulda feiern will.

Fulda - Die Bad Hersfelder Pfarrerin Imke Leipold und ihr Chor wollen dabei die Gottesdienstbesucher musikalisch unterhalten und zum Nachdenken anregen. Die Schlagertexte sollten dabei den liturgischen Gestaltungsrahmen für die Feier bilden, erklärte Pfarrerin Leipold der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei gehe es unter anderem um die Frage, warum Schlagertexte vielen Menschen so ans Herzen gingen, erklärte Leipold, die auch Projektleiterin für das evangelische Begleitprogramm bei der LGS ist. Gefeiert wird der Gottesdienst am sogenannten Himmelszelt der evangelischen Kirche am Aueweiher.

Ein weiterer „Schlagergottesdienst am Himmelszelt“ ist für den 17. Juni geplant. Geleitet wird er von den beiden Pfarrern Michael Zehender und Christian Schäfer. „Mein Kollege Zehender ist ein großer Helene-Fischer-Fan und wird im Glitzeranzug kommen“, kündigte Leipold an. Eigens für diesen Gottesdienst auf der LGS sei auch das Lied „Mein Garten“ komponiert worden. dpa