Hinz und Klose treten bei Landtagswahl nicht mehr an

Priska Hinz redet auf dem Landesparteitag vom Bündnis 90/Die Grünen in Hessen. © Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Umweltministerin Priska Hinz und Sozialminister Kai Klose werden bei der hessischen Landtagswahl im kommenden Jahr nicht mehr für ein Abgeordnetenmandat kandidieren. Das kündigten die beiden Grünen-Politiker am Freitag in einem Schreiben an die Parteimitglieder an, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag.