Hessisches Hirschkalb wegen Inzestfolgen erschossen – Jäger: „Da kommen einem fast die Tränen“

Von: Anna Kirschner

Teilen

Traurig: In Nordhessen musste ein Jäger ein junges Hirschkalb töten, das nicht überlebensfähig war. Für den Jagdverband nur ein Symptom des größeren Problems.

Kassel – Das Rotwildkalb war schwer krank und kaum fähig zu laufen. Zwei Jäger sichteten das Tier Anfang Juni im Kellerwald zwischen Bad Wildungen und Stadtallendorf mit einer Wärmebildkamera, wie der Landesjagdverband Hessen mitteilt. Vor dem Abschuss filmten sie es noch.

Jagdverband Hessen: Rotwildkalb musste erlöst werden

Das klingt seltsam oder sogar grausam, hat aber einen Sinn: An der Justus-Liebig-Universität Gießen wurde das Hirschkalb unter anderem genetisch untersucht. Die Videoaufnahmen sollten diese Untersuchungen unterstützen, berichtet Markus Stifter, Pressesprecher des Landesjagdverbandes Hessen. Es seien erschreckende Bilder, sagt Stifter, der auch selbst Jäger ist. „Da kommen einem fast die Tränen.“ Für die beteiligten Waidmänner war das wohl kein eiskalter Abschuss.

Starke Fehlbildungen hatte dieses Rotwildkalb. Jäger haben es deshalb abgeschossen. © Landesjagdverband Hessen

Fehlbildungen beim Rotwild sind kein neues Phänomen. Sie sind Folge von Inzucht in ausgedünnten Wildpopulationen. Es gibt zu wenig Vielfalt im Genpool der Populationen, die zu wenig Austausch mit anderen Hirschgruppen haben. „Mit jeder Paarungszeit wird dieser Genpool kleiner, weil sich immer die gleichen Elterntiere vielleicht sogar mit eigenen Kindern verpaaren“, erklärt Stifter. „Es wird immer dramatischer, weil der Verwandtheitsgrad weiter steigt.“ Die Untersuchungen an der Universität Gießen bestätigten, dass das erlöste Jungtier „Defektgene“ von Mutter- oder Vatertier erbte.

Verkürzte Unterkiefer bei Wildtieren gab es in Hessen schon häufiger

Bisher seien in Hessen zwölf Fälle bekannt, bei denen Rotwildkälber mit verkürzten Unterkiefern auf die Welt kamen, sagt Stifter. Die Fehlbildung führe dazu, dass sich die Tiere mit den Zähnen im fünf bis sechs Zentimeter zu kurzen Unterkiefer selbst in den weichen Teil des Oberkiefers beißen. Außerdem könnten sie so kaum Wasser aufnehmen, so Stifter.

Dem abgeschossenen Kalb fehlten an den Läufen die Hufschalen. © Landesjagdverband Hessen

Im jüngsten Fall von Inzestfolgen fehlten dem Tier an allen vier Beinen die Hufschalen. Das rechte Vorderbein war zudem stark verkürzt. „Das Tier läuft quasi auf den Handgelenken“, macht Stifter deutlich. Der gesamte Skelettaufbau sei bei dem Tier fehlerhaft gewesen. So waren viele Wirbelkörper fehlgebildet, das Tier hatte „einen starken Buckel“, wie man im Video auf der Website des Jagdverbandes sieht. In diesem Fall sei nur der Abschuss möglich gewesen.

„Schlimmste Missbildung, die wir in Hessen erlebt haben“

„Das ist die schlimmste Missbildung, die wir bis jetzt hier in Hessen erlebt haben“, sagt Stifter. „Sie zeigt, wie weit das Ganze schon fortgeschritten ist.“ Die Inzuchtfolgen würden sich schon viel früher mit unsichtbaren Veränderungen bemerkbar machen, beispielsweise durch geringere Abwehrkräfte gegen Parasiten.

Angesichts des Vorfalls erneuert der Hessische Jagdverband seine politischen Forderungen. „Wir dürfen das Rotwild jetzt nicht opfern“, sagt Stifter. Abschussquoten müssten verringert, wandernde Hirsche geschont und kleine Rotwildgebiete miteinander vernetzt werden.

Grünbrücken an A5 und A45 nötig

„Aus den drei Rotwildpopulationen Krofdorfer Forst, Dill-Bergland und Lahn-Bergland muss dringend eine zusammenhängende Population im genetischen Austausch entstehen, damit das Überleben des Rotwildes in Mittelhessen langfristig sichergestellt ist“, sagt dazu der Präsident des Landesjagdverbandes Hessen, Jürgen Ellenberger. Auch Grünbrücken etwa an den Autobahnen A5 und A45 seien nötig. (Anna Kirschner)

Alamierte Reaktionen auf Wildtiere gab es kürzlich auch in Kassel: Rabenkrähen hatten dort vier Lämmer getötet.