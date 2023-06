Nach Hitze und Unwettern: Kommt jetzt die Wetterwende in Offenbach und Umgebung?

Deutscher Wetterdienst

Für Mensch, Tier und Pflanzen war das Sommerwetter bisher alles andere als ideal. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert nun allerdings stabilere Bedingungen.

Kassel/Offenbach - Der Sommer 2023 bestach bisher durch Extreme: Trockenheit, Hitze und schließlich die Unwetter der letzten Woche, die vor allem in Hessen große Zerstörungen anrichteten. Die Feuerwehr musste zu über 1600 Einsätzen ausrücken. Es gab zudem Berichte über Tornados in Süd- und Nordhessen.

Für die meisten Menschen in Hessen waren die letzten Monate also kein Traumsommer. Nicht nur die Zerstörung durch das Unwetter, auch die Hitze machte Vielen zu schaffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert dafür nun Besserung. Die Gewittergefahr ist allerdings noch nicht ganz gebannt.

Endlich Abkühlung: Deutscher Wetterdienst prognostiziert angenehme Temperaturen

Noch am Dienstagnachmittag (27. Juni) könne es zu kurzen Gewittern mit Starkregen kommen, berichten die Wetterexperten aus Offenbach. Doch am Abend gebe es eine „nachlassende Gewitterneigung“. In der Nacht gebe es dann stellenweise Regen - und eine richtige Abkühlung. Tiefstwerte zwischen 14 und 10 Grad Celsius seien möglich, in manchen Tälern fallen die Temperaturen sogar auf bis zu 8 Grad Celisus ab.

Ähnlich bleibt das Wetter dann am Mittwoch. Bei Höchstwerten zwischen 23 und 26 Grad Celsius wird es laut der Prognose des DWD „oft heiter bis wolkig“, nur ganz vereinzelt sei mit Schauern zu rechnen. In der Nacht kühlt es dann wieder ab: 15 bis 12 Grad Celsius seien dann zu erwarten.

+ Endlich ist in Hessen wieder Abkühlung in Sicht. (Symbolfoto) © Imago/imageBROKER/Firn

Wetterprognose für Hessen: Zum Wochenende könnte das Gewitter wiederkommen

Und auch im Laufe der Woche hält sich diese Prognose - kehrt dann aber mit dem gewohnten Bild dieses Sommers zurück: Gewitter. Allerdings schreibt der DWD nur von möglichen einzelnen Schauern oder Gewittern, flächendeckende Großlagen wie in der vergangenen Woche sind nicht zu erwarten. Die Temperaturen steigen am Donnerstag wieder auf 24 bis 28 Grad am Tag, nachts kühlt die Luft erneut auf 16 bis 14 Grad ab. Ganz ähnlich prognostiziert der DWD das Wetter für Freitag - allerdings ist dann Regen deutlich wahrscheinlicher.

Dieser Trend mit etwas milderen Temperaturen könnte sich auch in den nächsten Wochen halten. Laut der 10-Tages-Vorhersage bewegen sich die Temperaturen etwa zwischen 15 und 25 Grad Celsius. (spr)

