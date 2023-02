Hitzeaktionsplan soll besonders gefährdete Menschen schützen

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Hessen will seine Bürger vor den gefährlichen Folgen von lange anhaltenden Hitzeperioden schützen. Mit dem am Donnerstag in Wiesbaden vorgestellten Hitzeaktionsplan werden vor allem ältere, pflegebedürftige und chronisch kranke Menschen sowie kleine Kinder, Obdachlose und Berufstätige mit ihrer Arbeit im Freien in den Blick genommen. Hessen sei damit bundesweit das erste Bundesland, das über einen Hitzeaktionsplan verfügt, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne).

Wiesbaden - Der Plan beinhalte Empfehlungen unter anderem für die Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Krankenhäuser, Kitas und Schulen sowie die Kommunen. Die konkrete Umsetzung sollte dann vor Ort geschehen, erklärte Klose. Der Plan ist in unterschiedliche Kernelemente aufgeteilt. Dabei geht es um die Koordinierung und interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Nutzung eines Hitzewarnsystems, die Vorbereitung der Gesundheits- und Sozialsysteme sowie der Beachtung besonders gefährdeter Menschen.

Der Sozialminister hatte die Erstellung des Hitzeaktionsplans mit der voranschreitenden Erdüberhitzung begründet, die weltweit und auch in Hessen bereits deutlich spürbar sei. In Folge der anhaltenden Hitze habe es in Hessen im vergangenen Jahr eine Übersterblichkeit in einer Spanne von rund 270 bis 870 Menschen gegeben. Die Übersterblichkeit gibt laut Klose die Zahl der Todesopfer an, die über dem sonst üblichen statistischen Wert für einen bestimmten Zeitraum liegt. dpa