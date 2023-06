Hitzefalle Auto: So schnell wird es für Kinder und Tiere zur Todeszone

Von: Christoph Sahler

Ein Tierheim aus Kassel warnt vor großer Hitze im Auto, die schnell zur Gefahr für Mensch und Tier wird - passend zum ersten bundesweiten Hitzeaktionstag.

Kassel/Gießen/Frankfurt/Offenbach - Der kalendarische Sommeranfang ist zwar erst am Mittwoch, 21. Juni, doch bereits in den vergangenen Wochen konnte man in Hessen das Gefühl bekommen, man befinde sich im Süden Europas. Für die Jahreszeit hohe Temperaturen, wenig Regen und dadurch schon jetzt große Trockenheit. Hessen und Deutschland drohe „der nächste Dürresommer“, vermeldete das Portal Wetter Online erst kürzlich.

Und als wäre es eine Vorahnung gewesen, hat die Bundesärztekammer zusammen mit der Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) für Mittwoch, 14. Juni, den ersten bundesweiten Hitzeaktionstag initiiert. „Mit einer Vielzahl von Aktionen, Veranstaltungen und Fachsymposien auf die notwendige Vorsorge für extreme Hitzeereignisse aufmerksam“, heißt es in einer Mitteilung.

Hitzefalle Auto: So schnell heizt sich die Temperatur im Wagen auf - Gefahr für Kinder und Tiere

Und auch dem Tierheim Wau-Mau Insel aus Kassel waren die heißen Tage wieder ein Alarmsignal. Auf ihrer Facebook-Seite teilen die Verantwortlichen einen Beitrag, in dem sie auf die Folgen und Gefahren von Hitze im Auto aufmerksam machen wollen. Jedes Jahr rette die Polizei Hunde aus Autos, die von ihren Besitzern alleine gelassen wurden. „Auch der kurze Aufenthalt im Auto kann für Kinder und Tiere zur tödlichen Falle werden. In nur wenigen Minuten kann sich das Auto an einem warmen Sommertag lebensbedrohlich aufheizen. Auch ein Schattenparkplatz oder geöffnete Fenster sind kein ausreichender Schutz“, schreiben die Mitarbeiter.

Das Auto kann im Sommer schnell zur Hitzefalle werden. © Jonas Walzberg/dpa

Eine veranschaulichte Darstellung zeigt, wie rasant sich die Temperatur im Inneren eines Autos bei Sonnenschein erhöht. So heizt sich der eigene Pkw bei 20 Grad Außentemperatur nach 30 Minuten auf 36 Grad und nach einer Stunde auf 46 Grad auf. Bei 30 Grad Außentemperatur sind es im Wagen nach 30 Minuten 46 Grad und nach einer Stunde 56 Grad.

Hitzeaktionstag in Deutschland: Initiatoren fordern bundesweite Schutzkonzepte für den Sommer

Die Initiatoren des Hitzeaktionstages in Deutschland warnen grundsätzlich vor den hohen Temperaturen im Sommer: „Hitze gefährdet die Gesundheit. In der Folge des Klimawandels kommt es zu mehr heißen Tagen mit Temperaturen mehr 30 Grad Celsius und längeren und intensiveren Hitzeperioden – auch in Deutschland.“

Von dem Hitzeaktionstag solle ein deutliches Signal ausgehen: „Gesundheitlicher Hitzeschutz muss zu einer verpflichtenden Aufgabe werden. Schutzkonzepte werden noch für diesen Sommer in allen Kommunen, Gesundheitseinrichtungen, sozialen Einrichtungen, Kitas, Schulen und Unternehmen benötigt.“ (csa)