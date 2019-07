Biker kommt bei Unfall in der Applauskurve ums Leben – Landstraße voll gesperrt

Symbolbild: Am Dienstagmorgen ist ein Motorradfahrer im Taunus tödlich verunglückt.

Bei einem schweren Unfall in der sogenannten Applauskurve im Taunus ist am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

Hochtaunus - Bei einem Unfall auf der L3004 zwischen Oberursel-Hohemark und Sandplacken ist am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich in der sogenannten Applauskurve, in der Biker oft ihre Fahrkünste unter Beweis stellen wollen. Schon häufiger kam es dort zu schweren Unfällen.

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei wisse nur, dass der Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen ist. Die Polizei machte auch noch keine Angaben zu dem Verunglückten. Die Landstraße ist derzeit wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Zuerst hatte hessenschau.de darüber berichtet.

msb

