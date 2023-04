85-Jähriger von Angehörigem lebensgefährlich verletzt – Sohn verhaftet

Von: Caspar Felix Hoffmann

In Steinbach im Hochtaunuskreis greift ein 47-jähriger Mann seinen 85-jährigen Vater an. Der Vater wird schwer verletzt. Der Sohn wird festgenommen.

Steinbach/Bad Homburg – Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Dienstagabend (18. April) in der Kirchgasse in Steinbach (Hochtaunuskreis) gekommen, wie die Polizei am Mittwoch in Bad Homburg im Hochtaunuskreis mitteilte.

Nach Angaben der Polizei hatten Bewohner eines dortigen Einfamilienhauses gegen 22 Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass ein Familienmitglied, das sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befinde, gerade versuche, gewaltsam in das Haus einzudringen. Daraufhin seien mehrere Polizeistreifen entsandt worden.

Sohn verletzt Vater in Steinbach im Hochtaunuskreis lebensgefährlich

Währenddessen sei es dem 47-jährigen Wohnsitzlosen gelungen, in die Wohnräume einzudringen. Dort habe er seinen 85-jährigen Vater unvermittelt angegriffen und ihm lebensgefährliche Verletzungen zugefügt.

Die eintreffenden Polizeibeamten hätten den 47-Jährigen festgenommen. Der schwer verletzte 85-Jährige wurde laut Polizei vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Am Mittwoch (19. April) soll der Festgenommene, gegen den wegen versuchten Totschlags ermittelt wird, dem Haftrichter vorgeführt werden. Zuletzt war die Polizei in Bad Homburg im Hochtaunuskreis unter anderem mit einem Vermisstenfall beschäftigt. (cas)