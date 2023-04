Hochwasser für Hessen: Starke Regenfälle lassen Fluss-Pegel rasch steigen

Von: Christoph Sahler

Nach regnerischen Tagen sind die Flüsse in Hessen randvoll und werden bald über die Ufer treten. Landesweit gilt bis Sonntag eine Hochwasserwarnung.

Hessen - Am Freitag (31. März) und am Wochenende ist in ganz Hessen mit Hochwasser zu rechnen. Die Flüsse seien durch die starken Regenfälle der vergangenen Tage bereits gut gefüllt, weshalb das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) noch im Verlaufe des Freitags mit erhöhten Pegelständen rechnet.

Betroffen sind laut Warnung der Behörde die aus dem Vogelsberg kommenden Flüsse und Bäche im Einzugsgebiet der Fulda, der Kinzig und der Nidda. Ebenfalls betroffen ist die Lahn mit ihren aus den westlichen Gebirgen sowie aus dem Taunus kommenden Zuflüssen, beispielsweise der Ohm.

Für das Wochenende besteht in ganz Hessen Hochwassergefahr. © Boris Roessler/dpa

Hochwasserwarnung für ganz Hessen gilt bis Sonntagmorgen

Die Gebiete der Kinzig und Nidda seien aufgrund von Vorbelastung in den Böden und den Gewässern besonders gefährdet für Hochwasser. Zum Sonntag hin werden die Wasserstände vielerorts noch weiter ansteigen.

Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist bis Sonntagmorgen vor allem im Vogelsberg, im Spessart sowie in der Rhön mit Dauerregen und Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden zu rechnen. Punktuell könnten im Vogelsberg auch 60 bis 70 Liter pro Quadratmeter fallen. (csa)