Hochwassergefahr rund um Offenbach, Hanau und Darmstadt: DWD warnt vor Dauerregen

Von: Christoph Sahler

In Hessen regnet es weiter. Nun warnt der Deutsche Wetterdienst sogar für Teile Mittel- und Südhessens vor Dauerregen und Hochwasser.

Frankfurt - Es wird ungemütlich in Mittelhessen, dem Rhein-Main-Gebiet um Frankfurt sowie in Südhessen. Das jedenfalls ist aus den aktuellen Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) herauszulesen. Demnach droht ab Montag, 31. Juli, ab 19 Uhr bis voraussichtlich Dienstag, 1. August, 12 Uhr Dauerregen der Warnstufe 2.

Im Zweifel kann es dabei auch zu Hochwasser, überschwemmten Straßen oder vollgelaufenen Kellern kommen. „Aufgrund der bereits in den vergangenen Tagen gefallenen ergiebigen Niederschläge können vereinzelte Meldestufenüberschreitungen nicht ausgeschlossen werden“, schreibt der DWD.

Auf Mittel- und Südhessen kommt viel Regen zu. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Dauerregen bis Dienstagmittag: DWD warnt und schließt Hochwasser in Hessen nicht aus

Die aktuelle Wetterwarnung für Mittel- und Südhessen, inklusive des gesamten Rhein-Main-Gebietes umfasst folgende Kreise:

Stadt Frankfurt

Hochtaunuskreis

Main-Taunus-Kreis

Kreis Limburg-Weilburg

Kreis Groß-Gerau

Wetteraukreis

Stadt und Kreis Offenbach

Main-Kinzig-Kreis

Vogelsbergkreis

Kreis Fulda

Stadt Darmstadt

Kreis Darmstadt-Dieburg

Kreis Bergstraße

Odenwaldkreis

Stadt und Kreis Gießen

Lahn-Dill-Kreis

Kreis Marburg-Biedenkopf

Als Dauerregen der Stufe 2 beschreibt der DWD folgende Niederschlagsmengen: 25 bis 40 l/m² in 12 Stunden; 30 bis 50 l/m² in 24 Stunden; 40 bis 60 l/m² in 48 Stunden; 60 bis 90 l/m² in 72 Stunden.

Der DWD wurde 1952 gegründet und ist der meteorologische Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Unter anderem gehört die meteorologische Sicherung der Luft- und Seeschifffahrt und das Warnen vor meteorologischen Ereignissen, „die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährlich werden können“, zu seinen Aufgaben. (csa)

