Hochwertige Staubsauger aus Lkw gestohlen

Aus einem an der Autobahn 44 im Landkreis Kassel geparkten Lastwagen sind mehr als 800 hochwertige Staubsauger gestohlen worden. Die Geräte hätten einen Wert von rund 500.000 Euro, teilte die Polizei in Kassel am Mittwoch mit. Der Diebstahl Ende Februar sei erst später bei der Ankunft des Lkw in Ungarn entdeckt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte das Fahrzeug entweder auf einem Parkplatz oder einem Feldweg nahe Zierenberg gestanden.

Zierenberg - Die Polizei sucht nach Zeugen. dpa