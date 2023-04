Hochzeits-Absage wegen Corona - Streit mit Fotografin

Teilen

Ein Brautpaar sitzt während ihrer Trauung in der Kirche. © Silas Stein/dpa

Eine Hochzeit in der Corona-Pandemie wird am Donnerstag (9.00 Uhr) zum Fall für den Bundesgerichtshof (BGH). Die Kläger hatten am 1. August 2020 kirchlich heiraten wollen und für diesen Termin im Herbst 2019 eine Fotografin gebucht. Als sich abzeichnete, dass eine Feier mit gut 100 Gästen nicht möglich sein würde, verschob das Paar die Hochzeit um ein Jahr.

Karlsruhe - Fotografieren sollte nun aber der Fotograf, der die standesamtliche Trauung begleitet hatte - er hätte zum ersten Termin nicht gekonnt.

Vor Gericht geht es um die Frage, ob der Fotografin trotzdem Geld zusteht. Sie hätte mit dem Auftrag knapp 2500 Euro verdient. Ungefähr die Hälfte hatte sie schon als Anzahlung erhalten.

Diese Summe wollen die Kläger zurück. Bisher hatten sie keinen Erfolg. Das Landgericht Gießen hatte zuletzt entschieden, dass der Fotografin darüber hinaus noch rund 550 Euro zustehen. Schließlich hätten die Kläger ihre Dienste auch zum späteren Termin in Anspruch nehmen können. Das letzte Wort haben jetzt die Karlsruher Richterinnen und Richter. Ob es schon ein Urteil gibt, ist offen. dpa