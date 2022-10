Höchstwerte von 20 Grad und mehr in Hessen erwartet

Gelb leuchtet das Herbstlaub. © Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

In Hessen ist in den kommenden Tagen mit äußerst mildem Wetter zu rechnen. Bis zum Wochenende prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach laut Mitteilung vom Mittwoch Höchstwerte von 20 Grad und darüber. Nach einem bewölkten und teils etwas regnerischen Vormittag kommt es am Mittwochnachmittag zunehmend zu Auflockerungen, meist bleibt es trocken.

Offenbach - Die Höchsttemperaturen erreichen 17 bis 20 Grad, im höheren Bergland etwa 15 Grad. Am Donnerstag rechnen die Meteorologen nach einem nebligen Start mit Sonne. In Hochlagen wird es demnach ganztägig heiter. Die Höchstwerte liegen erneut bei 17 bis 20 Grad.

Am Freitag steigen die Temperaturen gar auf 21 bis 23 Grad. Bei heiteren bis wolkigen Wetter bleibt es trocken. Auch am Samstag rechnet der DWD mit Höchstwerten von 19 bis 23 Grad. Laut Wetterbericht wird es bewölkt, Regen wird nicht erwartet. dpa