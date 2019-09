Höffner in Fuldabrück: Das Möbelhaus eröffnet am Donnerstag - Kundenansturm erwartet

Fuldabrück – Von den Bauarbeiten ist auf dem Gelände von Höffner nichts mehr zu sehen. Mehr als die Hälfte des alten Einrichtungshauses von Finke ist abgerissen und für 70 Millionen Euro neu gebaut worden.

Die Inhaberfamilie Krieger hatte das Unternehmen im Herbst 2018 gekauft und im März 2019 mit dem Umbau begonnen. Auf der um 2700 Quadratmeter gewachsenen Verkaufsfläche bietet Höffner laut Standortleiter Andreas Meier-Funke über 150.000 Artikel, darunter 150 Küchen und 400 Polstergarnituren.

Seit März ist auf dem Gelände auch ein neues Hochregal-Lager entstanden. Für eine schnellere Lieferung hat das Unternehmen die Anzahl seiner Liefertore auf 41 fast verzehnfacht.

Von den bei Finke beschäftigten 160 Mitarbeitern sind 100 bei Höffner geblieben*. Zusätzlich hat das Unternehmen weitere 170 eingestellt. „Seine Lieblingsverkäufer kann man größtenteils wiederfinden“, sagt Andreas Meier-Funke.

+ Hier wird frisch gekocht und zubereitet: Nicole Schomberg-Münnich arbeitet in der kalten Küche des neuen Restaurants bei Höffner. © Andreas Fischer

Außerdem will das Unternehmen in die Ausbildung investieren. Nächstes Jahr sollen zu den aktuell sechs Azubis acht weitere dazukommen. Unter anderem auch in der Systemgastronomie. Die bietet im eigenen Restaurant mit Dachterrasse und Herkulesblick Essen für bis zu 400 Gäste.