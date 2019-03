Baumaschine fängt während der Fahrt Feuer - sofort Notbremsung

Eine Baumaschine fängt plötzlich auf den Gleisen Feuer - die Strecke zwischen Hofgeismar in Richtung Hümme musste für Stunden gesperrt werden.

Hofgeismar - 40 Feuerwehrleute brauchte es, um den Brand einer Baumaschine bei Hofgeismar zu löschen. Das Gefährt, das für Gleisbauarbeiten eingesetzt wird, brannte plötzlich während der Fahrt lichterloh. Die Zugstrecke zwischen Hofgeismar und Hümme war für Stunden gesperrt.

Lokführer leitet Notbremsung ein

Glücklicherweise bemerkte der Lokführer den Brand frühzeitig und leitet eine Notbremsung ein. Die Feuerwehr geht davon aus, dass das Feuer von einem technischen Defekt ausgelöst wurde. Stundenlang waren die Feuerwehrleute mit dem Löschen des Brandes beschäftigt.

Laut Polizei brannte das Gerät vollständig aus, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Bei dem Einsatz waren Feuerwehr, Bundespolizei, Landespolizei und Wasserschutzbehörde im Einsatz.

(red)

