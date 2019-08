Ein Auto ist auf dem Gelände einer Tankstelle völlig ausgebrannt. Grund des Feuers war eine Verpuffung.

Hofheim - Die Polizei erhielt am Freitagabend von mehreren Personen den Hinweis, dass es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße von Hofheim brennt. Die Beamten fuhren mit einigen Einsatzfahrzeugen zur Tankstelle und sperrten das Gebiet weiträumig ab, da das Ausmaß zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war. Auf dem Geländer der Tankstelle stand ein Auto in Brand, das die Feuerwehr löschen konnte. Das Fahrzeug brannte aber völlig aus.

Brand an Tankstelle: Frau irrte sich an Zapfsäule

Die Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass sich die Besitzern des Autos bei der Wahl der Zapfsäule irrte und aus Versehen den falschen Kraftstoff in ihr Auto füllte. Das fiel ihr aber erst auf, als der Kraftstoff bereits im Tank des Wagens war.

Mit Hilfe einer weiteren Person versuchte sie den Kraftstoff wieder aus dem Tank zu bekommen. Dazu rollten die beiden das Auto zur Staubsaugeranlage der Tankstelle. Die Idee war, dass der Kraftstoff mit Hilfe eines Gartenschlauchs aus dem Tank zu saugen und in eine Metallwanne fließen zu lassen. Der Staubsauger wurde an den Schlaucht gehalten, damit der Kraftstoff angesaugt wird.

Brand an Tankstelle: Verpuffung löst Brand aus

Es kam zu einer Verpuffung, wodurch der Staubsauger und das Auto in Brand gerieten. Die starke Hitze verursachte sogar an einem Metallcontainer in der Nähe einen Schaden. Der 20-jährige Helfer der Frau erlitt eine leichte Verletzung an der Hand, die noch vor Ort medizinisch versorgt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Im Bereich der Hauptstraße in Hofheim kam es während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr zu einer Verkehrssperrung, die aber nach kurzer Zeit wieder aufgehoben wurde.

