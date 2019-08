14 Jahre altes Mädchen in Hofheim belästigt 

In einem Bus nach Wiesbaden wurde eine 14-Jährige Opfer von sexueller Belästigung. (Symbolbild)

In Hofheim ist eine junge Frau Opfer sexueller Belästigung geworden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hofheim – Eine junge Frau nimmt den Bus aus Hofheim nach Wiesbaden am Sonntag, den 4. August, um etwa 15.00 Uhr. Während der Fahrt setzt sich ein junger Mann zu ihr und berührt sie unsittlich. Dies tut er mehrmals, obwohl die 14-Jährige ihn mehrfach aufforderte, sie nicht anzufassen.

Sexuelle Belästigung: Polizei bittet um Zeugen

Der unbekannte Täter wird als ca. 20 Jahre alt und ca. 175-180 cm groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann mit athletischer Figur einen Oberlippen und Kinnbart sowie lockige Haare mit Undercut. Er war mit einem olivgrünen T-Shirt und einer Jeans bekleidet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 bei der Polizei in Flörsheim zu melden.



