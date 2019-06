Pickup-Truck kracht in Linienbus - zwei Verletzte

Bild von der Unfallstelle in Hofheim.

Bei einem Unfall zwischen einem Pickup-Truck und einem Linienbus in Hofheim-Marxheim werden zwei Personen verletzt.

Hofheim - Auf der Rheingaustraße in Hofheim-Marxheim kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt, zwei weitere standen kurzzeitig unter Schock.

Wie uns ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, hatte eine Pickup-Fahrerin dem Bus die Vorfahrt genommen. Der weiße Wagen kam aus der Bahnstraße und krachte frontal in den Linienbus. Die Rheingaustraße musste bis etwa 20 Uhr gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

+ Bild von der Unfallstelle in Hofheim. © Reinhardt Friedrich

dr

