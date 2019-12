Bei Eintracht-Spiel: Mann überfällt Gaststätte mit Pistole

Während eines Spiels von Eintracht Frankfurt (SGE) ist in Kriftel eine Gaststätte überfallen worden. Der Täter hatte eine Pistole dabei und floh mit der Beute.

Kriftel – Es passierte während des Spiels der Eintracht Frankfurt (SGE) gegen den FSV Mainz 05. Mehrere Gäste sahen sich am Montag (02.12.2019) die Übertragung des Spiels live in einer Gaststätte in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) an.

Doch die Anwesenheit mehrerer Fußballfans verhinderte nicht, dass gegen 22 Uhr die Wirtin der Gaststätte „Lindentreff“ überfallen wurde. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein maskierter Täter die Gaststätte und bedrohte die Wirtin, die hinter dem Tresen stand, mit einer Schusswaffe. Er forderte sie auf, den Inhalt der Kasse herauszugeben.

Kriftel Hessen: Wirtin von Gaststätte bei Eintracht-Spiel überfallen

„In der Gaststätte befanden sich aufgrund einer Fußballübertragung mehrere Gäste, die jedoch nicht eingreifen konnten“, heißt es im Polizeibericht. Die Wirtin des „Lindentreff„ in Kriftel händigte dem Täter deshalb eine Kellnerbörse mit den Tageseinnahmen aus.

Der Täter rannte dann nach draußen, wo ein Komplize auf einem Motorroller auf ihn wartete. Beide Täter flüchteten mit dem Roller. Wohin sie fuhren, ist nicht bekannt.

Kriftel Hessen: Mann mit Pistole überfällt Wirtin von Gaststätte

Für die Fahndung nach den Flüchtigen wurden in Kriftel mehrere Streifen der Polizei und auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Die Täter wurden beschrieben als

männlich,

Mitte bis Ende 20,

schlank und

dunkel gekleidet.

Kriftel Hessen: Überfall mit Pistole auf Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum am Montagabend gegen 22 Uhr etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim am Taunus unter der Nummer 06192/20790 in Verbindung zu setzen.

Sehr geehrte Leser*innen, in einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass der Überfall in Hofheim am Taunus passiert ist. Das war ein Fehler und wir bitten dies zu entschuldigen.