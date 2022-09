Hofheim will archäologische Fundstätten in den Fokus rücken

Teilen

Der Meisterturm ragt aus dem Wald auf dem Hofheimer Kapellenberg. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Um den archäologisch bedeutsamen Kapellenberg noch bekannter zu machen, will die Stadt Hofheim am Taunus ein „Haus der Michelsberger Kultur“ direkt am Grabungsort einrichten. Das Projekt sei für die Jahre 2023/2024 geplant, teilt eine Stadtsprecherin auf Anfrage mit. „Derzeit wird noch am detaillierten Konzept gearbeitet.“ Vom Main-Taunus-Kreis werde ein Zuschuss von 133.

Hofheim - 000 Euro fließen. Am Kapellenberg liegt einer der bedeutsamsten Fundorte von Zeugnissen der Michelsberger Kultur aus der Zeit rund 4000 vor Christi, darunter ein großer Grabhügel.

„Dass wir das „Pompeji der Steinzeit“ in unserer Stadt haben, ist für uns ein großes Privileg - und auch eine Verpflichtung“, erklärte Bürgermeister Christian Vogt. Deshalb unterstütze die Stadt die Arbeit der Archäologen seit vielen Jahren. „Für uns sind die Ausgrabungen ein Beleg dafür, dass Hofheim ein Knotenpunkt ist, ein wichtiger Siedlungsort und Handelsplatz“, erläuterte Vogt. „Und das nicht erst seit den Römern, sondern schon viel länger: nämlich seit der Jungsteinzeit.“

Bereits vor zwei Jahren hat Hofheim einen 4,2 Kilometer langen Archäologischen Rundweg zu den wichtigsten Zeugnissen der Michelsberger Kultur eingeweiht. Dazu zählt etwa eine Wallanlage. Im Stadtmuseum Hofheim sind unter anderem zwei der wichtigsten Fundstücke zu sehen: der Tulpenbecher und das Jadebeil.

Der Kapellenberg zählt nach Einschätzung von Wissenschaftlern zu den interessantesten und ältesten noch sichtbaren archäologischen Denkmälern im Rhein-Main-Gebiet. Bereits vor 6000 Jahren war die Region demnach Drehscheibe eines europäischen Handelsnetzwerkes zwischen Mitteldeutschland und Frankreich. dpa