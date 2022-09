Hohe Kosten: Gewerkschaft fordert Hilfe für Hochschulen

Teilen

Steigende Energiepreise gefährden nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Forschung und Lehre an Hessens Hochschulen. „Die Hochschulhaushalte verfügen nicht über den finanziellen Spielraum, um diese Zusatzbelastung zu bewältigen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der GEW Hessen, Simone Claar, am Montag in Frankfurt. Von der Landesregierung forderte sie finanzielle Hilfe - sowohl für die Hochschulen als auch für Studierende.

Frankfurt/Wiesbaden - Die von der Berliner Ampel-Koalition im Rahmen des dritten Entlastungspakets am Wochenende beschlossene Sonderzahlung von 200 Euro für Studierende sei „kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein“. Das Hessische Wissenschaftsministerium teilte auf Anfrage mit, es stehe „mit den Hochschulen im Dialog sowohl zu vielfältigen Möglichkeiten der Energieeinsparung als auch zu Notfallplänen und Szenarien für den Fall von Ausfällen in der Energieversorgung“. Die Aufrechterhaltung der Präsenzlehre habe für die Landesregierung oberste Priorität. dpa