Hohe Temperaturen und Gewitter mit Hagel in Hessen

Teilen

Gewitterwolken. © Bernd März/dpa

Am Dienstag wird es sonnig und heiß: Die Menschen in Hessen müssen sich auf Temperaturen zwischen 31 und 36 Grad einstellen. Ab dem späteren Nachmittag und am Abend ziehen dann von Südwesten einzelne Schauer und Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Dabei seien vor allem im Süden lokal schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel nicht ausgeschlossen.

Offenbach - In Schauer- und Gewitternähe sind den Meteorologen zufolge Sturmböen möglich, die bei kräftigen Entwicklungen auch schwer ausfallen können.

In der Nacht zum Mittwoch sollen die Temperaturen auf 17 bis 21 Grad abstürzen. Es sind laut DWD noch einzelne Schauer und Gewitter möglich. Der Mittwoch startet mit einzelnen Schauern, die ostwärts abziehen. Die Meteorologen rechnen mit vergleichsweise kühleren 25 bis 28 Grad. Der Donnerstag soll überwiegend heiteres Wetter bringen, es bleibt meist trocken. Die Temperaturen sollen zwischen 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden liegen. dpa