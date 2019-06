Tragisches Unglück: Mann stirbt noch an Unfallstelle

Tödlicher Unfall in Hohenroda: Ein Mann stirbt noch direkt an der Unfallstelle

Hohenroda - Am Montag gegen 19.25 Uhr fuhr ein 40-jähriger BMW-Fahrer auf der Ortsdurchfahrt von Oberbreitzbach in Richtung Mansbach. In Höhe der Straße "Steinbruch 27" in Hohenroda kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer, berichtet die Polizei.

Dabei zog er sich schwere innere Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Gesamtschaden beträgt zirka. 20.000 Euro. (chw)

