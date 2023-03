Hoher Sachschaden bei Hausbrand in Weilmünster

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weilmünster (Landkreis Limburg-Weilburg) ist ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Die sieben Bewohner des Hauses blieben bei dem Feuer in der Nacht zu Sonntag unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohner, die das Gebäude nicht selbst verlassen konnten, wurden von der Feuerwehr über die Balkone in Sicherheit gebracht.

Weilmünster - Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer auf einem Balkon im ersten Stock aus. Die Brandursache blieb zunächst unklar. dpa