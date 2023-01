Hoher Schaden bei Brand von Fachwerkhaus

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Schauenburg (Landkreis Kassel) ist ein hoher Schaden entstanden. Nach ersten Schätzungen liegt er im unteren sechsstelligen Bereich, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Verletzte gab es bei dem Feuer am Montagabend nicht. Die Bewohner - eine fünfköpfige Familie - waren nicht zu Hause.

Schauenburg - Der Brand brach demnach vermutlich in einem Hauswirtschaftsraum im ersten Stock des Fachwerkhauses aus. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Das Obergeschoss sei dabei verqualmt, das Erdgeschoss durch Löschwasser stark beschädigt worden. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Familie kam bei Verwandten unter. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. dpa