Holzlaster verunglückt bei Frankfurt: Autobahn 5 gesperrt

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Wegen eines verunglückten Holzlasters ist am Mittwochnachmittag die Autobahn 5 bei Frankfurt in Richtung Süden komplett gesperrt worden. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahn solle im Laufe des Nachmittags wieder freigegeben werden. Der Lkw war aus bislang unbekannten Gründen am Westkreuz ins Schleudern geraten und umgekippt, die Stämme verteilten sich über die Fahrbahnen.

Frankfurt/Main - Die Autobahn wurde ab dem Nordwestkreuz gesperrt und der Verkehr umgeleitet, die Fahrzeuge stauten sich auf einer Länge von mehreren Kilometern. dpa