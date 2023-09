18 Kilometer Stau: LKW brennt auf A5 bei Homberg aus – Vollsperrung

Von: Max Schäfer

Nach dem Umkippen fängt der Lkw auf der A5 bei Homberg Feuer. Die Feuerwehr ist im Einsatz, doch das Fahrzeug brennt vollständig aus.

Ein Lkw kippt auf der A5 bei Homberg/Ohm um und fängt Feuer. Die Autobahn ist voll gesperrt. Wie lange die Bergung noch läuft, ist unklar.

Update vom Mittwoch, 6. September, 10.59 Uhr: Nach dem Brand eines Lastwagens auf der A5 bei Homberg/Ohm ist die Autobahn in Richtung Frankfurt weiterhin voll gesperrt. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, ist unklar. Das Fahrzeug liegt laut Polizei über alle drei Spuren verteilt und ist vollständig ausgebrannt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Erstmeldung vom Mittwoch, 6. September, 10.01 Uhr: Homberg – Schlechte Nachrichten für Pendler auf der A5. Kurz nach der Auffahrt Homberg/Ohm in Richtung Frankfurt ist am Mittwochmorgen (6. September) um etwa 5.50 Uhr ein Lkw umgekippt und hat angefangen zu brennen. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Warum der Lastwagen umgekippt ist, ist bisher unklar. Das Fahrzeug sei zudem quer auf der Fahrbahn gelegen, berichtet Hessenschau.de. Der 57-jährige Fahrer habe leichte Verletzungen erlitten.

Die Autobahn musste wegen der Löscharbeiten der Feuerwehr voll gesperrt werden. In Richtung Frankfurt ist die Autobahn deshalb ab Alsfeld-West gesperrt. Da auch Trümmerteile auf die Fahrspur in Richtung Kassel gelegen seien, musste auch sie ab Grünberg gesperrt werden.

A5 bei Ohmberg/Ohm in Richtung Frankfurt nach Lkw-Brand gesperrt

Inzwischen konnte die Feuerwehr den umgekippten Lkw löschen. In Richtung Frankfurt ist die A5 jedoch weiterhin gesperrt. Ein 18 Kilometer langer Stau ist die Folge. Die Polizei empfiehlt, ab Alsfeld-West die U18 und U20 bis Reiskirchen zu nehmen und damit die Unfallstelle zu umfahren.

In Richtung Kassel hat die Polizei wieder zwei Spuren freigegeben. Die linke Spur ist jedoch weiterhin gesperrt. (ms)

Dieser Unfall verlief vergleichsweise glimpflich: Nach einer Massenkarambolage bei Homberg/Ohm waren die Retter im Großeinsatz.