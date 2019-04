Vermisst: Familienvater verschwindet beim Gassi gehen - Polizei hat erste Anhaltspunkte

Es sollte ein abendlicher Gassi-Lauf mit dem Hund werden. Plötzlich kehrt der Hund zurück - ohne sein Herrchen. Von Lukasz S. fehlt jede Spur.

Update, 17, April, 12.33 Uhr: Nun hat die Polizei in Bad Homburg offiziell eine Vermisstenfahndung zum verschwundenen Familienvater veröffentlicht. Noch immer fehlt laut Polizei von Lukasz S. jede Spur. Die Beamten haben deshalb eine genaue Beschreibung des Vermissten veröffentlicht: Lukasz S. hat blonde, kurze Haare, einen blonden Vollbart und blaue Augen. Weiterhin ist er auf dem linken Oberarm bis zur Schulter mit einem Stierkopf und entlang der Wirbelsäule bis zum Haaransatz am Nacken mit einem lateinischen Schriftzug tätowiert.

Vermisst: Noch keine konkreten Hinweise

Zuletzt war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit Batman-Symbol, einer grauen Jogginghose, schwarzen Schuhen der Marke "Nike" sowie einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Der Vermisste ist polnischer Staatsangehöriger. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass Lukasz S. in Richtung Polen unterwegs ist. Bis dato liegen keine konkreten Erkenntnisse vor, warum sich der Vermisste so plötzlich aus Bad Homburg verschwunden ist.

Erstmeldung, 16. April, 11.40 Uhr: Bad-Homburg - Seit vergangenen Donnerstag wird Lukasz S. vermisst. Er ist von einem Spaziergang nicht nach Hause zurückgekehrt - nur den Hund fanden sie wenig später in der Nähe des Wohnortes. Was war geschehen?

Vermisst: Familie findet einige Stunden später den Hund

Seine Familie startet eine emotionale Suche über Facebook. Darin schreiben die Angehörigen, dass der Mann auch sein Smartphone nicht mitgenommen haben soll und bitten darum, die Vermisstenmeldung zu teilen. Auf Nachfrage bestätigt die Polizei in Bad Homburg, dass Lukasz S. gesucht wird. Die Ermittlungen stünden jedoch erst am Anfang.

Polizei in Bad Homburg ermittelt

Die Bad Homburger Polizei ermittelt bereits wegen seines Verschwindens. Zeugen des Vorfalls melden sich unter der Telefonnummer 06172 120 - 0 bei der Polizei in Bad Homburg oder bei den Angehörigen unter der Nummer 0173 53 12 532.

(red)

Lesen Sie auch:

Mann von eigenem Ford überrollt und schwer verletzt: Ein 64-jähriger Mann parkt am Rande der Bahnhofstraße in Kronberg. Nachdem er sein Fahrzeug verlässt, passiert es. Der Ford setzt sich in Bewegung und rollt auf den Mann zu.

Vermisst! Mutter und Säugling spurlos verschwunden - erste konkrete Hinweise: Die 20-jährige Bisrat T.H. und ihr fünf Monate alter Sohn werden seit Mitte Januar vermisst. Die Polizei sucht Hinweise über den Aufenthalt der Vermissten.

Crack-Küche in Hotelzimmer entdeckt - spektakuläre Festnahme an der Hauptwache: Die Frankfurter Polizei entdeckt Crack-Küche in einem Hotel im Gutleutviertel, dem vorangegangen ist eine spektakuläre Festnahme an der Hauptwache.