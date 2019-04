Mercedes gerät auf der A661 in Gegenverkehr – die Folgen sind verheerend

Eine Frau verliert auf der A661 bei Bad Homburg die Kontrolle über ihren Mercedes und gerät in den Gegenverkehr. Dort kommt es zur Kollision.

Bad Homburg - Am Freitagabend ist es auf der A661 im Bereich des Autobahnkreuzes Bad Homburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Gegen 22.55 Uhr fuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem Mercedes C180 am Bad Homburger Kreuz auf die Verbindungsfahrbahn zwischen der A5, aus Fahrtrichtung Kassel kommend, in Richtung Oberursel auf die A661.

Unfall auf der A661 bei Bad Homburg: Autos prallen zusammen

In einer dort befindlichen Kurve kam sie von der Fahrbahn ab und geriet so in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem Mercedes GLC, welcher in entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs war. Am Steuer saß ein 58-jähriger Mann. Die 32-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte sie daraus befreien.

Die 32-jährige Mercedes-Fahrerin sowie die 52-jährige Beifahrerin des 58-Jährigen wurden mit schweren Verletzungen stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Der 58-Jährige blieb unverletzt. So auch ein Hund, welcher durch die Einsatzkräfte in dem Fahrzeug der 32-Jährigen gefunden wurde.

Verbindungsfahrbahn nach schwerem Unfall auf der A661 gesperrt

Die Höhe des finanziellen Schadens dürfte sich nach bisherigen Erkenntnissen auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Die Verbindungsfahrbahn musste aufgrund von Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt und konnte gegen 1 Uhr nachts wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an. (chw)

