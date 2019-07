Stromausfall in Bad Homburger Industriegebiet – Ursache noch unklar

Im Bad Homburger Industriegebiet ist es am Abend zu einem größeren Stromausfall gekommen.

Am Abend ist es in Bad Homburg zu einem größeren Stromausfall gekommen. Der Energieversorger Syna weiß noch nicht, wann es dort wieder Strom geben wird.

Bad Homburg - In Bad Homburg ist es im Industriegebiet am Abend zu einem größeren Stromausfall gekommen. Das bestätigte der Energieversorger Syna auf Anfrage dieser Zeitung. Wie lange der Stromausfall noch andauern werde, sei derzeit noch nicht klar, sagte eine Sprecherin des Energieversorgers. Warum es zu dem Stromausfall kam, ist noch unklar. Mitarbeiter der Syna arbeiten nach Angaben des Unternehmens an einer schnellen Lösung.

Ob die Hochtaunus-Kliniken und das Landratsamt inklusive der Rettungsleitstelle von dem Stromausfall betroffen sind, ist nicht klar. Die Syna wollte das am Abend nicht bestätigen.

msb

