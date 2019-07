Horror-Unfall: Rollerfahrer stürzt in Gegenverkehr und verletzt sich schwer

Auf der Schiede in Limburg kam es zu einem schlimmen Unfall. (Symbolbild)

Bei einem schweren Unfall in Limburg wird ein Rollerfahrer schwer verletzt. Er stürzte in den Gegenverkehr.

Limburg - Ein 81-jähriger Fahrer eines Motorrollers wurde am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf der Schiede in Limburg schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der ihn in ins Krankenhaus brachte.

Schwerer Unfall in Limburg: Rollerfahrer stürzt in Gegenverkehr

Gegen 10 Uhr kam die Fahrerin eines Mazdas aus dem Schiedetunnel und fuhr mit ihrem Wagen auf der rechten von zwei Fahrspuren der Schiede in Richtung Dr.-Wolff-Straße. Ein dunkles, unbekanntes Auto soll in diesem Moment auf Höhe der Sparkasse ausgeparkt haben. Die 56-jährige Fahrerin des Mazdas musste nach links ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Direkt neben dem Mazda fuhr bereits ein Roller auf der linken Fahrspur, der daraufhin ebenfalls nach links lenkte, zu Boden stürzte und erst auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte es dort einen Zusammenprall zwischen dem am Boden liegenden Rollerfahrer und einem Fahrzeug im Gegenverkehr gegeben haben.

Unfall in Limburg: Polizei sucht Hinweise zum Unfallhergang

Ein Sachverständiger wurde zur vollständigen Klärung des Unfallhergangs eingeschaltet und der Bereich der Unfallstelle an der Schiede zweitweise durch die Polizei abgesperrt.

Mögliche Zeugen, die den Unfall gesehen haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

(smr)

