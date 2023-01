In Limburg alleine gelassen: Fundhund Max sucht ein neues zu Hause

Von: Lucas Maier

Seine Besitzer haben sich bis heute nicht gemeldet. Deshalb sucht der kleine Max aus Limburg ein neues Zuhause.

Limburg – Ein soziales Wesen, eine starke Bindung zur Bezugsperson und Spaß am Ballspielen: Das wünschen sich wohl die meisten vom besten Freund des Menschen. Der Hund Max bringt all das und noch mehr mit, doch leider sitzt er derzeit im Tierheim Limburg.

Warum sich seine ehemaligen Besitzer bisher nicht gemeldet haben und nicht auf der Suche nach dem kleinen Kerl sind, „werden wir wohl nie erfahren“, wie das Tierheim Limburg/Weilburg schreibt. Der kleine Rottweiler wurde am Morgen des 26. Dezember 2022 in Bad Camberg am Medical-Park aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass er ausgesetzt wurde, heißt es vom Tierheim.

Max sucht neues Zuhause: Sozialer Rottweiler will Ballspielen

Deshalb sucht das Tierheim jetzt ein neues Zuhause für den sozialen Rottweiler. „Das Tierheim nicht das richtige Umfeld“, heißt es auf der Website des Heims.

Max aus Limburg sucht ein Zuhause: Er liebt Ballspielen. © Tierschutzverein Limburg Weilburg e.V.

Max ist zwischen 1 1/2 und 2 Jahre alt, kastriert und kennt bereits alle Grundkommandos. Mit anderen Hunden versteht sich der kleine Kerl blendend und sein Wesen wird als sehr sozial beschrieben.

Rassenliste erschwert Vermittlung: Nur Rassenkenner kommen infrage

Aufgrund der momentanen Gesetzeslage in Hessen und einigen anderen Bundesländern gilt Max als Listenhund. Seine Haltung ist deshalb an einige Auflagen geknüpft, weshalb er nur in die Hände von Rassenkennern abgegeben wird, so das Tierheim.

Kontakt Tierheim Limburg/Weilburg Telefon oder WhatsApp: 0163/6830060 E-Mail: e.weisbrod@web.de

Wer sich für Max interessiert, kann sich beim Tierheim unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten melden. (Lucas Maier)

Auch der verspielte Kampfhund Balou sucht bereits seit letztem Jahr ein Zuhause.