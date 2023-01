Hundebesitzern macht Wirtschaftskrise schwer zu schaffen - Hundesteuer für bestimmte Hunde erlassen

Von: Michelle Mantey

Teilen

Inflation und Wirtschaftskrise machen einen Hund zunehmend teurer. Für bestimmte Hunde wird deshalb in einigen Kommunen die Hundesteuer erlassen.

Hattersheim - Glücklich schaut er in die Kamera, dabei ist sein Schicksal traurig. Während der Pandemie wurde der Podenco- Mix angeschafft, doch die Familie kam mit dem temperamentvollen Hund nicht zurecht und gab ihn ins Tierheim Hattersheim. Louis ist einer von vielen Hunden, die im Tierheim auf ein neues Zuhause warten und es werden nicht weniger: Wirtschaftskrise und Inflation stellt viele Hundehalter vor finanzielle Herausforderungen. Nun wird in vielen Kommunen die Hundesteuer erlassen, um die Vermittlung zu erleichtern.

Wer über die Anschaffung eines Hundes nachdenkt, sollte Kosten für den Tierarzt, Futter, Spielzeug und Steuern einplanen. Diese Ausgaben können sich schnell summieren und den Hund als Haustier unbezahlbar machen. Im Jahr 2021 verzeichneten viele Gemeinden und Städte, darunter auch die Stadt Wiesbaden, Rekordeinnahmen durch die Hundesteuer. Gleichzeitig gaben viele Hundebesitzer ihre während der Corona-Pandemie angeschafften Haustiere ins Tierheim. Daher soll der Beschluss des Erlasses der Hundesteuer für Tierheim-Hunde in Wiesbaden Anreize schaffen, diesen Hunden wieder ein Zuhause zu geben.

Sind alle Tierheim-Hunde von der Hundesteuer befreit?

Da die Hundesteuer zu den örtlichen Steuern zählt, ist sie durch die Satzung der jeweiligen Gemeinde geregelt. Deshalb werden je nach Region unterschiedlich hohe Steuern für den Hund erhoben. Bislang konnten nur speziell ausgebildete Tiere wie Blinden- oder Diensthunde von der Steuer befreit werden. Doch die Stadt Wiesbaden möchte mit ihrem Entschluss ein Zeichen setzen und weitere hessische Städte wie Staufenberg schließen sich an. Ob und wie lange der Vierbeiner aus dem Tierheim von der Hundesteuer befreit ist, erfährt man durch die Gemeinde- oder Stadtverwaltung am Wohnort.

Louis Tierheim Hattersheim © Tierheim Hattersheim

Neue Chancen für den Hund Louis? Entlastung der Tierheime durch den Erlass der Hundesteuer

Zur Zeit ist die Lage im Tierheim Hattersheim noch ruhig, berichtet Christian Reiter, erster Vorsitzender des Tierheims in Hattersheim. Jedoch befürchtet er einen inflationsbedingten Rücklauf von überlasteten Hundebesitzern. Auch das Tierheim ist durch die gestiegenen Gaspreise mit zusätzlichen Ausgaben belastet, die an anderer Stelle fehlen. „Da bleibt leider kein Budget für die Übernahme von Operationskosten verzweifelter Tierbesitzer“, bedauert Reiter. Die Inflation führt auch zu einer Überlastung der Tiertafeln. Die Nachfrage ist in den letzten Wochen massiv angestiegen und für die Tiertafeln kaum noch tragbar. Ob der Erlass der Hundesteuer die erhoffte Entlastung aller Beteiligten bringt, bleibt abzuwarten. Louis jedenfalls freut sich auf ein neues Zuhause. Interessenten können sich im Tierheim Hattersheim melden. Sie sollten aber Hundeerfahrung mitbringen. (mm)