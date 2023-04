Hunderte Schlachtungen ohne lange Transportwege

Mastschweine sind in einem Lkw für den Transport zum Schlachthof zu sehen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

In Hessen nutzen landwirtschaftliche Betriebe das Modell der teilmobilen Schlachtungen. Seit dem Start der entsprechenden EU-Regelung im September 2021 seien in Hessen so insgesamt 363 Rinder stressfrei im Herkunftsbetrieb und ohne vorherigen Transport in einer mobilen Schlachteinheit geschlachtet worden, teilte Agrarministerin Priska Hinz (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden mit.

Wiesbaden - Die Vermarktung dieser Tiere funktioniere sehr gut bei landwirtschaftlichen Direktvermarktern, die einen eigenen Hofladen, eigene Verarbeitungsmöglichkeiten sowie ein eigenes zugelassenes Schlachthaus und einen festen Kundenkreis besitzen. Darüber hinaus fehle es aber noch an ausreichend funktionierenden Vermarktungsstrukturen, berichtete die Grünen-Politikerin.

Die teilmobilen Schlachtungen werden nach Angaben von Hinz in Hessen aufgrund geltender europarechtlicher Vorgaben immer von amtlichem tierärztlichen Personal überwacht. Bislang seien nur Rinder im Land teilmobil geschlachtet worden. Für Schweinen oder Pferden habe es bisher noch keine Anträge gegeben. dpa