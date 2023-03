Hunderte Tonnen schwerer Transformator transportiert

Der Schwerlasttransport überquert auf der Hanauer Landstraße die Straßenbahnschienen. © Andreas Arnold/dpa

Ein fast 73 Meter langer und über 5 Meter hoher Transformator ist in der Nacht zum Mittwoch durch Frankfurt transportiert worden. Er war am späten Abend an der Hanauer Landstraße von der Schiene auf den Schwertransporter geladen worden, wie die Polizei mitteilte. Die mehr als 460 Tonnen schwere Ladung war um 3.00 Uhr am Zielort, einem Umspannwerk in Bergen-Enkheim.

Frankfurt/Main - Auf dem zehn Kilometer langen Weg habe alles „wunderbar geklappt“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Polizei überwachte den Transport, bei dem Rangiermanöver auch auf der Gegenfahrbahn nötig waren. An mehreren Straßen waren Halteverbotsschilder aufgestellt worden. Einige Fahrzeuge entlang der Strecke mussten laut Polizei abgeschleppt werden, damit der Schwertransporter durchkam. dpa