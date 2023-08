ICE bleibt in Maintal-Ost liegen und sorgt für Verkehrschaos

Das Logo der Deutschen Bahn ist auf der Front eines ICE zu sehen. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Ein liegengebliebener ICE im Main-Kinzig-Kreis hat für erhebliche Beeinträchtigungen im Verkehr gesorgt - sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße. Bei einer Leerfahrt am Dienstagmorgen löste sich eine kaputte Bremse am Bahnhof in Maintal-Ost nicht mehr und lief heiß, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin seien Funken und leichte Flammen an der Bremse entstanden.

Maintal - Das Feuer sprang den Angaben zufolge jedoch nicht auf den Zug über und stellte keine weitere Gefahr dar.

Zusätzlich sei eine Störung bei der Stromzufuhr des Zuges entstanden, weshalb der ICE nicht mehr weiterfahren konnte und auf dem ein paar hunderte Meter entfernten Bahnübergang Eichenheege zum Stehen kam.

Laut Polizei waren sowohl der Straßenverkehr am Bahnübergang als auch die Bahngleise für vier Stunden blockiert. 26 Züge mussten deshalb umgeleitet werden, wie ein Sprecher sagte. Bei 16 Zügen sei es in Folge der Streckensperrung zu massiven Verspätungen gekommen - diese beliefen sich auf insgesamt 269 Minuten. dpa