Unfall auf der A3: Das ist die aktuelle Lage 

Auf der A3 hat es gekracht. Durch den Unfall ist die Autobahn in Richtung Köln vollgesperrt und der Verkehr staut sich. Sechs Personen wurden teils schwer verletzt.

Update, 11:39: Der rechte Fahrstreifen ist inzwischen wieder befahrbar. In Kürze soll auch die gesamte Strecke in Richtung Köln wieder freigegeben werden.

Mega-Stau nach Unfall auf A3 – Mehrere Verletzte

Update, 10.32: Der 20 km lange Stau bringt für die Autofahrer entsprechende Wartezeiten mit sich. Zuständige Behörden verteilen deshalb Wasser an die Wartenden. Noch ist unklar, wie lange die A3 in Richtung Köln vollgesperrt bleiben wird. Aktuell ist ein Gutachter vor Ort und macht sich ein Bild von der Lage.

Update, 10.18: Die A3 ist weiterhin in Richtung Köln komplett gesperrt. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei bestätigte, wird alles versucht, um die Fahrbahn möglichst bald räumen zu können. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauern weiterhin an. Aktuell staut sich der Verkehr auf 20 km.

Unfall und Vollsperrung - Rettungshubschrauber im Einsatz

Update, 3. Juli, 8.29 Uhr: Ein Audi fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Kleinbus mit Anhänger auf. Durch den Zusammenstoß riss der Anhänger ab und das Fahrzeug überschlug sich. Hierbei wurden zwei der fünf Insassen aus dem Fahrzeug heraus auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die A3 ist aktuell für die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Idstein. Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund der schweren Verletzungen die Beauftragung eines Sachverständigen an. Aktuell staut sich der Verkehr über mehr als 12 Kilometer Länge bis zur AS Idstein, Tendenz schnell zunehmend. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauern aktuell noch an.

Update, 3. Juli, 8.20 Uhr: Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Erstmeldung, 3. Juli, 7.50 Uhr: Idstein/Bad Camberg - Am Mittwochmorgen kam es auf der A3 zwischen Idstein und Bad Camberg zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter mit Anhänger und einem Pkw. Der Anhänger ist umgekippt und blockiert die Fahrbahn.

Unfall auf A3: Vollsperrung Richtung Köln

Die Autobahn ist deshalb in Richtung Köln vollgesperrt. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern.

