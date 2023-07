Illegales Waffenarsenal bei Verstorbenem gefunden

Eine Faustfeuerwaffe mit Magazin und Munition. © David Young/dpa/Symbolbild

Hinterbliebene haben bei einem Verstorbenen in Herborn (Lahn-Dill-Kreis) eine große Waffensammlung gefunden. Der Mann soll über Jahre hinweg 35 Waffen und etwa 600 Kilogramm Munition gesammelt haben, wie die Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises am Donnerstag mitteilte. Eine Erlaubnis dafür hatte er den Angaben zufolge nicht. In der Wohnung des ehemaligen Sportschützen seien unter anderem Gewehre, Pistolen, Granaten, eine Stabbrandbombe, eine Panzerfaust sowie der Sprengstoff TNT gefunden worden.

Herborn - Bei einem Teil der Waffen und Munition habe es sich offenbar um Waffenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg gehandelt. Gerade im nördlichen Lahn-Dill-Kreis finden Menschen öfter alte Kriegswaffen. Derartige Funde mitzunehmen, sei allerdings illegal und könne lebensgefährlich sein, hieß es. Wer Waffen findet, sei dazu angehalten, die Polizei zu rufen. dpa