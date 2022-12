Im Jahr 2021 gab es in hessischen Gefängnissen sechs Suizide

Im Jahr 2021 haben sich in hessischen Gefängnissen sechs Inhaftierte das Leben genommen. Das geht aus der Antwort des Justizministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des früheren AfD-Abgeordneten Rainer Rahn im hessischen Landtag hervor. Seit 2012 schwankt demnach die Zahl der Suizide in hessischen Justizvollzugsanstalten jährlich zwischen zwei und sechs.

Wiesbaden - Eine Erfassung der Suizidversuche gibt es laut Ministerium nicht.

„Die Suizidprävention hat im hessischen Justizvollzug einen ganz besonders hohen Stellenwert“, erläuterte Justizminister Roman Poseck (CDU). Bei der Ausbildung neuer Bediensteter sei dies ein fester Bestandteil. Nach Todesfällen unter Inhaftierten führe die Staatsanwaltschaft generell ein Todesermittlungsverfahren durch, bei dem grundsätzlich eine Obduktion angeordnet werde.

Bei allen Fällen in den Jahren 2012 bis 2021 seien die Inhaftierten allein in ihrem Haftraum gewesen, als sie sich das Leben nahmen, teilte das Ministerium mit. „Bei fünf von ihnen hatte die JVA eine latente Suizidgefahr festgestellt und Videokontrollen sowie eine verstärkte Betreuung angeordnet.“ Eine akute Suizidgefährdung, die eine Unterbringung in einem videoüberwachten, besonders gesicherten Haftraum erlaubt hätte, habe nicht vorgelegen. dpa