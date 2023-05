Imker sorgen sich wegen Asiatischer Hornisse um ihre Bienen

Bienen fliegen in einen Bienenstock. © Sebastian Gollnow/dpa

Hessens Imker bangen wegen der Ausbreitung der Asiatischen Hornisse um ihre Bienenvölker. Die eingewanderte Hornissenart sei bereits in Südhessen nachgewiesen worden, sagte der Presse-Obmann beim Landesverband der hessischen Imker, Christian Schirck. Vergangenes Jahr habe es etliche Funde an der Bergstraße gegeben. Experten gingen davon aus, dass die Art ihren Lebensraum als Folge des Klimawandels weiter ausdehnt.

Wiesbaden/Kirchhain - Im Gegensatz zur Europäischen Wespe oder Europäischen Hornisse mache die asiatische Hornisse auch Jagd auf Bienen, sagte Schirck. „Sie platziert sich vor den Fluglöchern und fängt die Bienen ab.“ Auf diese Weise könnten sie ein Volk auslöschen.

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ruft bereits seit längerem dazu auf, Sichtungen der asiatischen Hornisse über ein Internetportal zu melden. Die Insekten lassen sich demnach gut von den heimischen Hornissen unterscheiden. Sie haben einen fast komplett schwarzen Körper mit einem gelben Band am Hinterleib, wohingegen die Europäische Hornisse gelb-orange gezeichnet ist.

Nach Angaben des Landesverbandes ist die Zahl der Imker und Imkerinnen in Hessen in den zurückliegenden zehn Jahren deutlich auf inzwischen 12.000 angewachsen. Der Anteil der Frauen habe sich ebenfalls deutlich erhöht, sagte Schirck. Neuimker hielten jedoch im Schnitt deutlich weniger Völker als viele Imker, die aus Altersgründen aufhören. Am 20. Mai wird der Weltbienentag gefeiert. dpa