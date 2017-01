Immer mehr Politiker beleidigt und bedroht

Hessische Polizei muss verstärkt ermitteln

Hessen - Politiker aus allen Parteien erhalten immer öfter Beleidigungen und Drohungen - auch in den sozialen Netzwerken. Die Zahl der entsprechenden Ermittlungsverfahren hat sich deshalb in den letzten Jahren auch fast verdoppelt.

"Die Schamgrenze ist spürbar gesunken", sagte der Geschäftsführer des hessischen Städte- und Gemeindebunds, Karl-Christian Schelzke, der "Frankfurter Neuen Presse". Insbesondere Kommunalpolitiker seien betroffen: "Passt einem eine Gebührenerhöhung nicht oder eine andere Entscheidung in der Kommune, wird der vermeintliche Urheber an die mediale Wand gestellt und beschimpft oder bedroht." Schon die Bedrohungen in den sozialen Medien müssten wirksamer verfolgt und bestraft werden. "Wenn es uns nicht gelingt, die Menschen aufzuklären und die zu schützen, die vor Ort ihr Gesicht zeigen und Empfänger von Hassbotschaften sind, gefährden wir auch die lokale Demokratie, gefährden wir die demokratische Kultur in unserem Land", warnte Schelzke.

Betroffen sind Politiker verschiedenster Parteien. So hatte Main-Kinzig-Landrat Erich Pipa (SPD) vergangenes Jahr erklärt, sich nach Anfeindungen und Drohungen wegen seines Engagements für Flüchtlinge nicht erneut zur Wahl zu stellen. Drohbriefe erhielten aus dem gleichen Grund unter anderen auch Kommunalpolitiker von CDU, SPD, Grünen und Linken in Neu-Isenburg und Dreieich (Landkreis Offenbach).

Zahl der Ermittlungsverfahren fast verdoppelt

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Beleidigungen, Drohungen und Nötigungen aus der rechten Ecke hat sich in den vergangenen Jahren generell fast verdoppelt, wie eine Antwort des hessischen Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion aus dem vergangenen August zeigte: Waren 2011 noch 113 solche Fälle erfasst worden, lag diese Zahl im Jahr 2015 schon bei 217.

Oft wird die Polizei eingeschaltet

Die Täter kommen nicht nur von rechts: Aktuell sind auch ehrenamtliche AfD-Politiker an der Bergstraße betroffen, einer von ihnen trat deshalb nach Angaben des Kreisverbands aus der Partei aus. Unbekannte hätten Aufkleber mit Drohungen wie "Wir wissen, wo Du wohnst" auf deren Briefkästen geklebt. Die AfD vermutet die Täter in den Reihen der Antifa. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt im Fall eines AfD-Politikers aus Bürstadt, der über ein soziales Netzwerk im Internet beleidigt worden sei, sagte eine Sprecherin der Behörde. (dpa)

