In Hessen drohen Gewitter und Unwetter

In Hessen drohen am Dienstag weitere Gewitter und Unwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte, kann es vereinzelt schon tagsüber Blitz und Donner geben. Gegen Abend nehme das Gewitterrisiko zu, es drohe Starkregen von bis zu 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Auch Sturmböen seien nicht ausgeschlossen. Örtlich könnte es laut DWD auch schwere Gewitter geben - mit noch heftigerem Regen und schweren Sturmböen.

Essen - Erst in der Nacht zum Mittwoch beruhige sich die Wetterlage wieder. dpa