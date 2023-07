In Kläranlage: Mann stürzt in vier Meter tiefes Behältnis

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In einer Kläranlage im Landkreis Fulda ist ein Mann in ein vier Meter tiefes Behältnis gestürzt. Ein dreiköpfiger Arbeitstrupp habe Behälter in der Anlage in Hünfeld reinigen sollen, dabei sei der Mann am Mittwochnachmittag verunglückt, teilte die Polizei am Abend mit. Die anderen Männer versuchten demnach, ihren Kollegen zu retten, das gelang allerdings erst der Feuerwehr.

Hünfeld - Der Mann blieb den Angaben zufolge unverletzt. Alle drei Männer wurden jedoch „vorsorglich“ in Krankenhäuser gebracht, weil sie aufgrund des „unangenehmen Geruchs in dem Behälter“ über Übelkeit klagten. Laut einem Polizeisprecher war der Behälter vor den Reinigungsarbeiten leer gewesen. dpa