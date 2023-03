Innenministerin Faeser verurteilt Fan-Krawalle in Neapel

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und Heimat, verurteilt die Ausschreitungen in Neapel. © Carsten Koall/dpa/Archivbild

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Fan-Ausschreitungen vor dem Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt beim SSC Neapel heftig kritisiert. „Diese Gewalt heute Abend ist aufs Schärfste zu verurteilen“, schrieb die SPD-Politikerin am Mittwoch bei Twitter und ergänzte: „Gewalttäter und Chaoten machen den Sport kaputt.“

Neapel - Am Nachmittag hatten Ultras und Hooligans sowohl des Fußball-Bundesligisten als auch des Serie-A-Spitzenreiters in der Mittelmeerstadt randaliert, Polizisten angegriffen und Lokale demoliert. Ein Auto wurde in Brand gesetzt. dpa